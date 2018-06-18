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Ekonomi

EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları OPEC'in kısıtlamaları hafifleteceği beklentisiyle düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 18 Haziran (DHA) –Çin’den gelen uyarının yanı sıra Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) 22 Haziran Cuma günü Viyana’da gerçekleştireceği toplantıda üretim kısıtlamalarını hafifleteceği beklentisi petrol fiyatlarındaki dü

18 Haziran 2018 17:57

Mahmut Can Emir / İstanbul, 18 Haziran (DHA) –Çin’den gelen uyarının yanı sıra Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) 22 Haziran Cuma günü Viyana’da gerçekleştireceği toplantıda üretim kısıtlamalarını hafifleteceği beklentisi petrol fiyatlarındaki düşüşte etkili oldu.
OPEC beklentisinin yanında, Çin ve ABD arasındaki ticaret savaşı gerginliği ve Çin’in ABD hafifi petrolüne gümrük vergisini artıracağı uyarısıyla devam ederken, Çin’in hamlesi, sabah saatlerinde petrol fiyatlarında düşüş eğiliminin başlamasına sebep olmuştu. 
Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.83 artışla varil başına 74.05 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.38 düşüşle 64.81 dolardan işlem görüyor.
Metal fiyatları da ticaret savaşı endişelerinin etkisiyle dalgalı hareket ederken, altın değer kazandı.
- gümüş yüzde 0.73 artışla 16.60 dolardan,
- altın yüzde 0.38 artışla 1,283.3 dolardan,
- bakır yüzde 0.32 düşüşle 3.1345 dolardan,
- platin yüzde 0.32 düşüşle 885 dolardan,
- paladyum ise bir değişiklik göstermeyerek 981.8 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada gram altın fiyatı 194 liraya, çeyrek altın 318 liraya, Cumhuriyet altını da 1,295 liraya döndü.

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