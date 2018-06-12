EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları OPEC toplantısı öncesinde geri çekildi

Mahmut Can Emir / İstanbul 12 Haziran (DHA) – ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un görüşmesi etkisiyle yükselen petrol fiyatları gelecek hafta gerçekleşecek Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) toplantısı öncesi hafif geriledi. Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.63 düşüşle varil başına 75.98 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.08 düşüşle 66.05 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda metaller ise güçlenen dolar karşısında düştü.

Gümüş yüzde 0.48 düşüşle 16.87 dolardan, altın yüzde 0.30 düşüşle 1,299.3 dolardan, bakır yüzde 0.08 düşüşle 3.2545 dolardan, platin yüzde 0.30 artışla 909.1 dolardan, paladyum yüzde 0.13 artışla 1017.8 dolardan işlem gördü.

İç piyasada gram altın fiyatı 189 liraya, çeyrek altın 309 liraya, Cumhuriyet altını da 1,269 liraya döndü.