EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları OPEC toplantısı öncesinde düşüşe devam ediyor

Mahmut Can Emir / İstanbul, 19 Haziran (DHA) – Petrol fiyatları da Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) 22 Haziran Cuma günü Viyana’da gerçekleştireceği toplantıda üretim kısıtlamalarını hafifleteceği ve Rusya da üretim artıracağı beklentileriyle düştü.

Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.69 düşüşle varil başına 74.82 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.82 düşüşle 65.31 dolardan işlem görüyor.

ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliği, Çin’den gelen yeni gümrük vergileri tehdidi üzerine, ABD Başkanı Trump’ın toplam değeri 200 milyar doları bulan Çin ürünlerinin ithalatında yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını ilan etmesiyle Asya Borsaları son dört ayın en düşük düzeyine gerilerken altın fiyatları yükseldi.

- gümüş yüzde 0.12 düşüşle 16.42 dolardan,

- altın yüzde 0.27 artışla 1,283.6 dolardan,

- bakır yüzde 1.37 düşüşle 3.064 dolardan,

- platin yüzde 0.51 düşüşle 879.4 dolardan,

- paladyum yüzde 0.83 düşüşle 974.7 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada gram altın fiyatı 195 liraya, çeyrek altın 319 liraya, Cumhuriyet altını da 1,285 liraya döndü.