EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları OPEC toplantısı öncesi arttı

Deniz Kılınç / İstanbul, 28 Kasım (DHA) – Petrol fiyatları, artan petrol üretiminin kısıtlanmasının gündemde olacağı Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısı öncesi yükseldi.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 1.58 artışla 61.16 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 1.57 artışla 52.37 dolardan işlem gördü.

Metal fiyatları, Fed’in açıklamalarının ardından doların güçlenmesiyle arttı.

- gümüş, yüzde 0.29 artışla 14.125 dolardan,

- altın, yüzde 0.04 artışla 1,213.9 dolardan,

- bakır, yüzde 1.05 artışla 2.736 dolardan,

- platin, yüzde 0.14 artışla 836.5 dolardan,

- paladyum da yüzde 0.67 artışla 1,129.6 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 205 liraya, çeyrek altın 336 liraya, Cumhuriyet altını da 1,384 liraya döndü.