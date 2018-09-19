EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları OPEC öncesi yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 19 Eylül (DHA) - Petrol fiyatları Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) Pazar günü gerçekleştireceği toplantı öncesi petrol fiyatları arttı.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.08 artışla varil başına 79.09 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.96 artışla 70.52 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, dolara olan talebin azalmasıyla arttı.

- gümüş yüzde 0.53 artışla 14.26 dolardan,

- altın yüzde 0.37 artışla 1,207.4 dolardan,

- bakır yüzde 0.20 düşüşle 2.725 dolardan,

- platin yüzde 0.77 artışla 821.1 dolardan,

- paladyum yüzde 1.31 artışla 1018 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 241 liraya, çeyrek altın 396 liraya, Cumhuriyet altını da 1,630 liraya döndü.