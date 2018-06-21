EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları OPEC öncesi düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 21 Haziran (DHA) – Petrol fiyatları, İran’dan gelen, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) Cuma günü Viyana’da gerçekleştireceği toplantıda arz kesintilerini az da olsa azaltacağı iddiasıyla düştü.

Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.70 düşüşle varil başına 74.22 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.46 düşüşle 65.41 dolardan işlem görüyor.

Metal fiyatları da kayda değer bir değişim göstermezken, platin son iki yılın en düşük düzeyinde.

- gümüş yüzde 0.61 düşüşle 16.21 dolardan,

- altın yüzde 0.78 düşüşle 1,264.5 dolardan,

- bakır yüzde 0.15 düşüşle 3.036 dolardan,

- platin yüzde 1.25 düşüşle 863.2 dolardan,

- paladyum yüzde 0.07 artışla 956.5 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada gram altın fiyatı 193 liraya, çeyrek altın 318 liraya, Cumhuriyet altını da 1,302 liraya döndü.