T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları OPEC kararının ertelenmesiyle düşüşte

Deniz Kılınç / İstanbul, 7 Aralık (DHA) – Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün üretimi kısıtlama kararını ertelemesiyle düşüşte

07 Aralık 2018 12:53

Deniz Kılınç / İstanbul, 7 Aralık (DHA) – Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün üretimi kısıtlama kararını ertelemesiyle düşüşte.
Gelişmelerin etkisiyle Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.95 düşüşle 59.49 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.89 düşüşle 51.03 dolardan işlem gördü.  
Metal fiyatları, doların değer kaybetmesiyle arttı.
- gümüş, yüzde 0.38 artışla 14.47 dolardan,
- altın, yüzde 0.09 artışla 1,244.7 dolardan,
- bakır, yüzde 0.40 artışla 2.754 dolardan,
- platin, yüzde 0.04 düşüşle 789.3 dolardan,
- paladyum da yüzde 0.45 artışla 1,147 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 213 liraya, çeyrek altın 349 liraya, Cumhuriyet altını da 1,438 liraya döndü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Deniz KılınçAralık DHAPetrolEdenGelişmelerinTürkiyeBrentABDCumhuriyet
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24