EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları küresel gerilimlerin etkisiyle düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 16 Ekim (DHA) – Suudi Arabistan’lı gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasının ardından oluşan jeopolitik gerilimlerin arzı azaltacağı yönündeki endişeler ve İran ham petrol stoklarının Ekim ayında da düşmeye devam etmesinin etkisiyle dün artan petrol fiyatları düşüşe geçti.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.69 düşüşle 80.22 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.59 düşüşle 71.36 dolardan işlem gördü.

Metal fiyatları, küresel stokları üzerindeki baskı ve ABD ve Çin arasındaki ticari gerilimler etkisiyle karışık seyirde..

- gümüş, yüzde 0.63 artışla 14.82 dolardan,

- altın, yüzde 0.30 artışla 1,234 dolardan,

- bakır, yüzde 0.43 düşüşle 2.7765 dolardan,

- platin, yüzde 0.24 artışla 848.3 dolardan,

- paladyum da yüzde 0.49 düşüşle 1,072.9 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 228 liraya, çeyrek altın 374 liraya, Cumhuriyet altını da 1,534 liraya döndü.