EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları küresel gelişmelerle karışık

Mahmut Can Emir / İstanbul, 26 Aralık (DHA) – Petrol fiyatları, ABD’de hükümetin geçici olarak kapanması ve küresel ekonomide görülen kötüleşme etkisiyle küresel hisse senedi piyasalarında yaşanan düşüşlere bağlı olarak karışık seyrediyor.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.42 düşüşle 50.26 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.42 artışla 42.71 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, ABD hisse senedi piyasalarında görülen sert düşüş sonrasında riskten kaçınan yatırımcıların güvenli liman aramasıyla yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.67 artışla 14.92 dolardan,

- altın, yüzde 0.41 artışla 1,277 dolardan,

- bakır, yüzde 0.19 düşüşle 2.656 dolardan,

- platin, yüzde 0.56 artışla 793.8 dolardan,

- paladyum da yüzde 0.67 artışla 1,184 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 216 liraya, çeyrek altın 352 liraya, Cumhuriyet altını da 1,451 liraya döndü.