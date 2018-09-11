EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları İran yaptırımlarıyla arttı

Deniz Kılınç / İstanbul, 11 Eylül (DHA) – ABD ve Suudi Arabistan gibi önde gelen petrol üreticilerinin, artan arzla birlikte petrol fiyatlarını düşürebileceği endişelerine rağmen ABD’nin İran’a yönelik yaptırımları etkisiyle petrol fiyatları arttı.

Ayrıca, Salı günü ABD Enerji Bakanı Rick Perry, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khalid al-Falih ile küresel petrol piyasalarındaki durumu ve nükleer enerji alanında işbirliği konularını görüştüler.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.53 artışla varil başına 77.78 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.24 artışla 67.70 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları ABD’nin faiz artışı ve ticari gerilimlerin doları güçlendirmesiyle yükseliyor.

- gümüş yüzde 0.42 artışla 14.24 dolardan,

- altın yüzde 0.12 artışla 1,201.2 dolardan,

- bakır yüzde 0.68 artışla 2.64 dolardan,

- platin yüzde 0.18 artışla 791.4 dolardan,

- paladyum yüzde 0.51 artışla 969 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 247 liraya, çeyrek altın 405 liraya, Cumhuriyet altını da 1,655 liraya döndü.