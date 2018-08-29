EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları İran yaptırımlarının etkisiyle yükseldi

Deniz Kılınç / İstanbul, 29 Ağustos (DHA) – ABD’nin Kasım ayından itibaren İran’ın petrol endüstrisini hedef alacak olan yaptırımlarının etkisiyle İran’daki petrol arzının düşmesi, petrol fiyatlarında artışa neden oldu.

Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.20 artışla varil başına 76.10 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.38 artışla 68.79 dolardan işlem görüyor.

ABD-Çin arasındaki ticari gerilimlerin sürmesiyle altın fiyatları düşerken;

- gümüş yüzde 0.87 düşüşle 14.64 dolardan,

- altın yüzde 0.33 düşüşle 1,210 dolardan,

- bakır yüzde 0.99 düşüşle 2.709 dolardan,

- platin yüzde 0.53 düşüşle 791.1 dolardan,

- paladyum yüzde 0.12 düşüşle 938.3 dolardan işlem gördü.

İç piyasada ise, dolardaki hızlı yükselişe bağlı olarak, gram altın fiyatı 247 liraya, çeyrek altın 404 liraya, Cumhuriyet altını da 1,630 liraya çıktı.