EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları hafif toparlandı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 19 Aralık (DHA) – Perol fiyatları yaşanan yüksek düşüşten sonra toparlanma sinyalleri veriyor, ancak artan üretim ve yavaşlayan küresel ekonomi baskıları devam ediyor.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.91 artışla 56.77 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 1.56 artışla 46.96 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, Fed’in faiz kararı öncesi beş ayın zirvesinde.

- gümüş, yüzde 0.44 artışla 14.765 dolardan,

- altın, yüzde 0.02 düşüşle 1,253.1 dolardan,

- bakır, yüzde 0.47 artışla 2.677 dolardan,

- platin, yüzde 0.35 düşüşle 792 dolardan,

- paladyum da yüzde 0.32 artışla 1,183 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 213 liraya, çeyrek altın 349 liraya, Cumhuriyet altını da 1,442 liraya döndü.