EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları ekonomik yavaşlama endişeleriyle düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 9 Kasım (DHA) – Petrol fiyatları, piyasa üzerindeki artan tedarik ve ekonomik yavaşlama endişeleri etkisiyle düştü.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent petrol fiyatı yüzde 0.20 düşüşle 70.51 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.38 düşüşle 60.44 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, Ağustos ayından bu yana en büyük haftalık düşüş yolunda.

- gümüş yüzde 0.47 düşüşle 14.355 dolardan,

- altın yüzde 0.39 düşüşle 1,220.3 dolardan,

- bakır yüzde 1.54 düşüşle 2.694 dolardan,

- platin yüzde 0.87 düşüşle 862.2 dolardan ve

- paladayum yüzde 0.28 düşüşle 1,112.6 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 215 liraya, çeyrek altın 348 liraya, Cumhuriyet altını da 1,433 liraya döndü.