EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları düştü, metaller geriliyor

Mahmut Can Emir / İstanbul, 14 Eylül (DHA) – Petrol fiyatları, son dört ayın en yüksek düzeyine yükseldikten sonra, ticaret tartışmalarının ve gelişmekte olan piyasalardaki olası kizlerin talebi azaltacağı endişeleriyle karışık hareket ederken, metal fiyatları yükseldi.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.45 düşüşle varil başına 77.83 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.34 düşüşle 68.36 dolardan işlem görüyor

Metal fiyatları, ABD enflasyonu verisinin ardından doların düşmesiyle görülen artış sonrası çekildi.

- gümüş yüzde 0.59 düşüşle 14.16 dolardan,

- altın yüzde 0.41 düşüşle 1,203.1 dolardan,

- bakır yüzde 0.86 düşüşle 2.66 dolardan,

- platin yüzde 0.25 düşüşle 801.7 dolardan,

- paladyum yüzde 0.51 artışla 973.6 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 237 liraya, çeyrek altın 387 liraya, Cumhuriyet altını da 1,580 liraya döndü.