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Ekonomi

EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları dört yılın zirvesine yakın

Mahmut Can Emir / İstanbul, 3 Ekim (DHA) - ABD’nin İran’a yönelik yaptırımları öncesinde tedarik endişeleriyle yükselen petrol fiyatları dört yılın zirvesine yakın seyre devam ediyor

03 Ekim 2018 15:06

Mahmut Can Emir / İstanbul, 3 Ekim (DHA) - ABD’nin İran’a yönelik yaptırımları öncesinde tedarik endişeleriyle yükselen petrol fiyatları dört yılın zirvesine yakın seyre devam ediyor.
Gelişmelerin etkisiyle Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.47 artışla varil başına 85.20 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.35 artışla 75.49 dolardan işlem görüyor.
Metal fiyatları da, İtalya’nın bütçe açığını kapama planının açığı genişleteceği endişeleriyle karışık seyretti.
       - gümüş, yüzde 042 artışla 14.755 dolardan,
       - altın, bir değişim göstermeyerek, 1,207 dolardan,
       - bakır, yüzde 0.12 artışlla 2.81 dolardan,
       - platin, yüzde 0.01 artışla 833.6 dolardan,
       - paladyum da yüzde 1.08 düşüşle 1,039.4 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 233 liraya, çeyrek altın 380 liraya, Cumhuriyet altını da 1,555 liraya döndü.

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