EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları azalan küresel talep etkisiyle düştü 

Mahmut Can Emir / İstanbul, 5 Eylül (DHA) – Meksika Körfezindeki fırtınanın zayıflaması ve küresel talebin gevşemesine bağlı olarak petrol fiyatları 78 doların altına indi.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 1.25 düşüşle varil başına 77.19 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 1.43 düşüşle 69.87 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları ise, gelişmekte olan piyasalarda görülen enlasyon endişeleri etkisiyle arttı.

- gümüş yüzde 0.39 artışla 14.235 dolardan,

- altın yüzde 0.29 artışla 1,202.6 dolardan,

- bakır yüzde 0.38 artışla 2.612 dolardan,

- platin yüzde 0.22 artışla 779 dolardan,

- paladyum yüzde 0.32 artışla 970.1 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 255 liraya, çeyrek altın 416 liraya, Cumhuriyet altını da 1,715 liraya döndü.