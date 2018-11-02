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Ekonomi

EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları artan üretimle düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 2 Kasım (DHA) – Rusya, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve ABD’nin petrol üretimlerini, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımları öncesinde, artırmasıyla petrol fiyatları düştü

02 Kasım 2018 14:04

Mahmut Can Emir / İstanbul, 2 Kasım (DHA) – Rusya, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve ABD’nin petrol üretimlerini, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımları öncesinde, artırmasıyla petrol fiyatları düştü.
Gelişmelerin etkisiyle, Türkiye’nin de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullandığı Brent petrol yüzde 0.01 düşüşle 72.88 dolara, ABD hafif petrolü de yüzde 0.24 düşüşle 63.54 dolara geriledi.
Metal fiyatları, dolardaki zayıflama etkisiyle yükselen taleple arttı.
       - Gümüş yüzde 0.15 düşüşle 14.755 dolardan,
       - Altın yüzde 0.24 düşüşle 1,235.6 dolardan,
       - Bakır yüzde 1.58 artışla 2.7645 dolardan,
       - Platin yüzde 0.79 artışla 869.6 dolardan,
       - Paladyum yüzde 0.53 artışla 1,087.1 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 217 liraya, çeyrek altın 358 liraya, Cumhuriyet altını da 1,478 liraya döndü.

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