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Ekonomi

EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları artan tedarik etkisiyle düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 1 Kasım (DHA) – Petrol üretimindeki artış, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarından doğan endişelere rağmen fiyatların düşmesine sebep oldu

01 Kasım 2018 20:52

Mahmut Can Emir / İstanbul, 1 Kasım (DHA) – Petrol üretimindeki artış, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarından doğan endişelere rağmen fiyatların düşmesine sebep oldu.
Gelişmelerin etkisiyle, Türkiye’nin de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullandığı Brent petrol yüzde 0.37 düşüşle 74.84 dolara, ABD hafif petrolü de yüzde 0.17 düşüşle 65.20 dolara geriledi.
Metal fiyatları, dolar endeksinin 16 aylık en yüksek seviyesinden gerilemesiyle arttı.
- Gümüş yüzde 2.89 artışla 14.695 dolardan,
- Altın yüzde 1.58 artışla 1,234.2 dolardan,
- Bakır yüzde 2.05 artışla 2.7135 dolardan,
- Platin yüzde 2.14 artışla 861 dolardan,
- Paladyum yüzde 1.71 artışla 1,086.8 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 218 liraya, çeyrek altın 358 liraya, Cumhuriyet altını da 1,478 liraya döndü.

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