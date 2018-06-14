EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları ABD'nin yeni üretim rekoruyla düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 14 Haziran (DHA) – ABD’nin ham petrol üretiminde yeni bir rekor kırmasıyla, piyasadan gelen güçlü talebe rağmen, petrol fiyatları geriledi.

ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un görüşmesi etkisiyle yükselen petrol fiyatları ABD’den gelen günlük 10.9 milyon varillik üretim rekorunun etkisiyle düştü.

Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.34 düşüşle varil başına 75.43 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.3 düşüşle 66.62 dolardan işlem görüyor.

Metal fiyatları da Fed’in yıl içinde iki kere daha faiz artırımı sinyali vermesinin etkisiyle dalgalı haereket ediyor.

- Gümüş yüzde 0.97 artışla 17.165 dolardan,

- altın yüzde 0.38 artışla 1,306.2 dolardan,

- bakır yüzde 0.35 düşüşle 3.2395 dolardan,

- platin yüzde 0.35 artışla 905.7 dolardan,

- paladyum yüzde 0.02 düşüşle 1,007 dolardan işlem gördü.

İç piyasada gram altın fiyatı 194 liraya, çeyrek altın 316 liraya, Cumhuriyet altını da 1,288 liraya döndü.