EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları  ABD'den gelen muafiyet hakkı açıklamasıyla düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 8 Ekim (DHA) - ABD’nin İran’a yönelik yaptırımları öncesinde yükselen petrol fiyatları, bir ABD yetkilisinin, İran’dan petrol ithalatını azaltan ülkeler için muafiyet hakkı olacağını duyurmasıyla 83 dolar düzeyine çekildi.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, günlük yüzde 1.20 düşüşle varil başına 83.15 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.98 düşüşle 73.61 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, Çin Merkez Bankası’nın banka rezervleri alt limitini düşürmesiyle geriledi.

- gümüş, yüzde 1.22 düşüşle 14.47 dolardan,

- altın, yüzde 0.66 düşüşle, 1,197.6 dolardan,

- bakır, yüzde 0.36 düşüşle 2.753 dolardan,

- platin, yüzde 0.28 düşüşle 822.2 dolardan,

- paladyum da yüzde 0.04 artışla 1,057.5 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 236 liraya, çeyrek altın 385 liraya, Cumhuriyet altını da 1,591 liraya döndü.