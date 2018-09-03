EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları ABD ve OPEC'in petrol üretimini arttırmasıyla düştü

Deniz Kılınç / İstanbul, 3 Eylül (DHA) – Petrol fiyatları, ABD ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) petrol üretimini arttırmasıyla düştü.

OPEC petrol üretimini, Ağustos ayında günlük 220 bin varile yükselirken, ayrıca ABD\'de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısı 31 Ağustos ile sona eren haftada 2 adet artışla 862 düzeyine yükseldi.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.13 düşüşle varil başına 77.54 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.23 düşüşle 69.64 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, küresel ticari gerilimler sebebiyle yükselen doların etkisiyle düştü.

- gümüş yüzde 0.36 düşüşle 14.50 dolardan,

- altın yüzde 0.11 düşüşle 1,205 dolardan,

- bakır yüzde 0.02 düşüşle 2.648 dolardan,

- platin yüzde 0.11 artışla 788 dolardan,

- paladyum yüzde 0.29 düşüşle 966.8 dolardan işlem gördü.

İç piyasada ise, dolardaki hızlı yükselişe bağlı olarak, gram altın fiyatı 258 liraya, çeyrek altın 409 liraya, Cumhuriyet altını da 1,670 liraya geriledi