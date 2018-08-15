EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları ABD üretim artışı etkisiyle düştü

Deniz Kılınç / İstanbul, 15 Ağustos (DHA) –Suudi Arabistan’ın üretiminde görülen günlük 150 bin varillik azalış gösteren petrol fiyatları, ABD’nin petrol üretimini bir önceki hafta 3.7 milyon varil artırmasının etkisiyle düştü.

Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 1.68 düşüşle varil başına 71.24 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 2 düşüşle 65.70 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları ise 2017 yılının Ocak ayından bu yana görülen en düşük düzeye geriledi.

Gümüş yüzde 3.54 düşüşle 14.52 dolardan, altın yüzde 0.92 düşüşle 1,189 dolardan, bakır yüzde 3.75 düşüşle 2.5815 dolardan, platin yüzde 4.64 düşüşle 764.5 dolardan, paladyum yüzde 6.43 düşüşle 832.8 dolardan işlem gördü.

İç piyasada gram altın fiyatı 230 liraya, çeyrek altın 368 liraya, Cumhuriyet altını da 1,510 liraya yükseldi.