EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları ABD sondaj çalışmalarının yavaşlaması ve İran yaptırımlarıyla arttı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 10 Eylül (DHA) –ABD’den gelen, ülkenin sondaj çalışmalarının yavaşladığına işaret eden veriler ve ABD’nin İran’a yönelik yaptırımları etkisiyle petrol fiyatları arttı.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 1.11 artışla varil başına 77.68 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.86 artışla 68.33 dolardan işlem görüyor.

Metal fiyatları da, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı endişeleriyle düştükten sonra toparlanıyor.

- gümüş yüzde 0.39 artışla 14.225 dolardan,

- altın yüzde 0.22 artışla 1,202.9 dolardan,

- bakır yüzde 0.29 artışla 2.63 dolardan,

- platin yüzde 2.10 artışla 796.6 dolardan,

- paladyum yüzde 0.84 artışla 977 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 248 liraya, çeyrek altın 405 liraya, Cumhuriyet altını da 1,655 liraya döndü.