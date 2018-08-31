EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları ABD-Çin ticari gerilimleriyle düştü

Deniz Kılınç / İstanbul, 30 Ağustos (DHA) – Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Çin ürünlerine 200 milyar dolarlık yeni ek gümrük vergisi yaptırımı uygulayacağı haberlerinin etkisiyle geriledi.

Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.24 düşüşle varil başına 77.58 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.13 düşüşle 70.16 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, ABD-Çin ticari endişeleriyle arttı;

- gümüş yüzde 0.83 artışla 14.71 dolardan,

- altın yüzde 0.71 artışla 1,213 dolardan,

- bakır yüzde 0.63 düşüşle 2.673 dolardan,

- platin yüzde 0.68 artışla 797.2 dolardan,

- paladyum yüzde 0.32 artışla 963.8 dolardan işlem gördü.

İç piyasada ise, dolardaki hızlı yükselişe bağlı olarak, gram altın fiyatı 252 liraya, çeyrek altın 421 liraya, Cumhuriyet altını da 1,710 liraya çıktı.