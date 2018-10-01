EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları 83 doları aştı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 1 Ekim (DHA) – Petrol fiyatları ABD’nin İran’a yönelkik yatırımları öncesinde 2014 yılından bu yana en yüksek düzeye yükseldi.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.48 artışla varil başına 83.14 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.27 artışla 73.45 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, Fed’in faiz artırımı kararı sonrasında düştü

- gümüş yüzde 1.61 düşüşle 14.465 dolardan,

- altın yüzde 0.31 düşüşle 1,191.8 dolardan,

- bakır yüzde 0.98 düşüşle 2.777 dolardan,

- platin yüzde 0.09 düşüşle 821.7 dolardan,

- paladyum yüzde 2.61 düşüşle 1,044.8 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 227 liraya, çeyrek altın 374 liraya, Cumhuriyet altını da 1,525 liraya döndü.