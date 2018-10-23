EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları 77 dolar düzeyine geriledi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 23 Ekim (DHA) – Suudi Arabistan’ın, ABD’nin İrana yönelik yaptırımları sebebiyle oluşacak üretim azalmasını telafi etmek için günlük üretimini 11 milyon varile yükseltebileceğini açıklamasıyla petrol fiyatları 77 dolar düzeyine geriledi.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 2.54 düşüşle 77.80 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 2.75 düşüşle 67.45 dolardan işlem gördü.

Metal fiyatları, yatırımcıların artan belirsizliklerden kaçma yönelimiyle arttı.

- gümüş, yüzde 1.39 artışla 14.79 dolardan,

- altın, yüzde 1.02 artışla 1,2237.9 dolardan,

- bakır, yüzde 1.42 düşüşle 2.746 dolardan,

- platin, yüzde 1.45 artışla 834.9 dolardan,

- paladyum da yüzde 0.37 artışla 1,111.8 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 229 liraya, çeyrek altın 376 liraya, Cumhuriyet altını da 1,539 liraya döndü.