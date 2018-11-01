EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları 75 doların altında

Mahmut Can Emir / İstanbul, 1 Kasım (DHA) – Petrol fiyatları, ABD\'nin İran yaptırımlarının başlamasına çok kısa süre kalmasına karşın, artan üretim ve zayıflayan talep etkisiyle 75 doların altına indi.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.52 düşüşle 74.65 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.52 düşüşle 64.97 dolardan işlem gördü.

Altın fiyatları, üç haftanın en düşük düzeyinden toparlanıyor.

- gümüş, yüzde 0.44 artışla 14.345 dolardan,

- altın, yüzde 0.61 artışla 1,222.4 dolardan,

- bakır, yüzde 0.32 düşüşle 2.6505 dolardan,

- platin, yüzde 0.91 artışla 850.7 dolardan,

- paladyum da yüzde 0.52 artışla 1,074.1 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 219 liraya, çeyrek altın 358 liraya, Cumhuriyet altını da 1,481 liraya döndü.