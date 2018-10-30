EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları 75 dolara geriledi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 30 Ekim (DHA) – Petrol fiyatları, yeni gümrük vergilerinin yarattığı baskı etkisiyle düştü.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 2.15 düşüşle 75.68 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 1.97 düşüşle 65.72 dolardan işlem gördü.

Altın fiyatları, Çin ve ABD arasındaki ticaret savaşı korkularının artmasıyla doların güçlenmesi etkisiyle düştü.

- gümüş, yüzde 0.33 artışla 14.49 dolardan,

- altın, yüzde 0.12 düşüşle 1,226.1 dolardan,

- bakır, yüzde 1.97 düşüşle 2.687 dolardan,

- platin, yüzde 0.27 artışla 839.3 dolardan,

- paladyum da yüzde 0.97 düşüşle 1,068.3 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 216 liraya, çeyrek altın 353 liraya, Cumhuriyet altını da 1,457 liraya döndü.