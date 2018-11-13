EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları 70 doların altına indi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 13 Kasım (DHA) – Petrol fiyatları, ABD Başkanı Trump’ın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’ne (OPEC) üretim kısıtlaması getirmemesi için baskı yapmasıyla 70 doların altına indi.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent petrol fiyatı yüzde 1.08 düşüşle 69.36 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 1.40 düşüşle 59.09 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları ayın düşük düzeyinden toparlanıyor.

- gümüş yüzde 0.35 artışla 14.06 dolardan,

- altın yüzde 0.04 artışla 1,203.9 dolardan,

- bakır yüzde 0.62 artışla 2.6935 dolardan,

- platin yüzde 0.43 artışla 848.9 dolardan ve

- paladayum yüzde 0.17 artışla 1,087.4 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 211 liraya, çeyrek altın 345 liraya, Cumhuriyet altını da 1,430 liraya döndü.