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Ekonomi

EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları 56 dolar düzeyine çekildi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 20 Kasım (DHA) – Petrol fiyatları ekonomik yavaşlama endişeleri ve artan tedarik etkisiyle düştü

20 Kasım 2018 20:25

Mahmut Can Emir / İstanbul, 20 Kasım (DHA) – Petrol fiyatları ekonomik yavaşlama endişeleri ve artan tedarik etkisiyle düştü.
Gelişmelerin etkisiyle Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 1.84 düşüşle 65.56 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 1.61 düşüşle 56.28 dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatları, doların zayıf ekonomik veriler karşısında baskılanmasıyla 1,220 doların üstünde tutundu.
 - gümüş, yüzde 0.36 artışla 14.455 dolardan,
- altın, yüzde 0.24 artışla 1,228.3 dolardan,
- bakır, yüzde 1.11 artışla 2.83 dolardan,
- platin, yüzde 0.70 düşüşle 851.6 dolardan,
- paladyum da yüzde 0.46 düşüşle 1,136.1 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 212 liraya, çeyrek altın 345 liraya, Cumhuriyet altını da 1,427 liraya döndü.

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