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Ekonomi

EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları 55 doların da altında

Mahmut Can Emir / İstanbul, 21 Aralık (DHA) – Brent hampetrolünün fiyatı, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) Ocak ayında başlayacak olan üretim kısıtlamalarının beklenenden fazla olacağı öngörüsüyle 55 doların da altına indi

21 Aralık 2018 12:52

Mahmut Can Emir / İstanbul, 21 Aralık (DHA) – Brent hampetrolünün fiyatı, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) Ocak ayında başlayacak olan üretim kısıtlamalarının beklenenden fazla olacağı öngörüsüyle 55 doların da altına indi.
Gelişmelerin etkisiyle Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.52 artışla 54.63 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.65 artışla 46.18 dolardan işlem görüyor.  
Altın fiyatları, yatırımcıların riskli varlıklardan kaçınmasıyla altı aylık zirvesine yakın düzeyde. Küresel emtia piyasalarında;
       - gümüş, yüzde 0.43 düşüşle 14.805 dolardan,
       - altın, yüzde 0.43 düşüşle 1,262.4 dolardan,
       - bakır, yüzde 0.06 düşüşle 2.695 dolardan,
       - platin, yüzde 0.34 düşüşle 793.1 dolardan,
       - paladyum da yüzde 0.50 düşüşle 1,186 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 213 liraya, çeyrek altın 348 liraya, Cumhuriyet altını da 1,431 liraya döndü.

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