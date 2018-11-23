EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları 11 ayın en düşük düzeyinden toparlanıyor

Mahmut Can Emir / İstanbul, 21 Kasım (DHA) – Petrol fiyatları bir önceki yılın Aralık ayından bu yana en düşük düzeyine geriledikten sonra hafif toparlandı.Gelişmelerin etkisiyle Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 1.15 düşüşle 61.88 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 2.47 düşüşle 53.28 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, gelecek hafta gerçekleştirilecek olan G20 Zirvesi öncesi hafifi yükseldikten sonra geriledi.

- gümüş, yüzde 1.06 düşüşle 14.27 dolardan,

- altın, yüzde 0.42 düşüşle 1,222.9 dolardan,

- bakır, yüzde 0.93 düşüşle 2.7685 dolardan,”

- platin, yüzde 0.52 düşüşle 846.2 dolardan,

- paladyum da yüzde 0.54 düşüşle 1,127.1 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 208 liraya, çeyrek altın 341 liraya, Cumhuriyet altını da 1,407 liraya döndü.