EMTİA PİYASALARI – Petrol ABD'de sondaj kulelerinin azalmasıyla yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 10 Eylül (DHA) –ABD’den gelen, ülkenin sondaj çalışmalarının yavaşladığına işaret eden veriler ve ABD’nin İran yaptırımlarının etkisiyle petrol fiyatları arttı.

Petrol sahası hizmet şirketi Baker Hughes tarafından açıklanan haftalık verilere göre, ABD\'de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısı 7 Eylül ile sona eren haftada 2 adet azalarak 860 adete indi.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.72 artışla varil başına 77.38 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.68 artışla 68.21 dolardan işlem görüyor.

Metal fiyatları da, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı endişeleriyle düştü seyrediyor.

- gümüş yüzde 0.04 düşüşle 14.165 dolardan,

- altın yüzde 0.15 düşüşle 1,198.6 dolardan,

- bakır yüzde 0.23 düşüşle 2.6165 dolardan,

- platin yüzde 0.03 düşüşle 780.5 dolardan,

- paladyum yüzde 0.56 düşüşle 963.4 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 248 liraya, çeyrek altın 402 liraya, Cumhuriyet altını da 1,640 liraya döndü.