EMTİA PİYASALARI – Petrol 80 dolarda, altın yılın en düşüğünde

Mahmut Can Emir / İstanbul, 17 Mayıs (DHA) – ABD Başkanı Donald Trump\'ın, ülkesinin İran ile nükleer anlaşmadan çekileceğini açıklamasıyla, piyasalarda oluşan İran’dan gelen petrolün azalacağı endişeleri ile küresel piyasalarda son üç yılın en yüksek düzeyine çıkan petrol fiyatlarındaki artış sürüyor.

Petrol fiyatları, talep güçlü kalırken, arzın sıkılaşmasıyla yükselişini sürdürdü veTürkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü Kasım 2014\'ten bu yana en yüksek düzey olan varil başına 80.18 dolara ulaştıktan sonra 80.06 dolarda tutundu. ABD hafif petrolü de 72.13 dolara kadar çıktıktan sonra 71.93 dolara çekildi.

Dolar endeksi ise günlük yüzde 0.18 artışla 93.50 düzeyine ulaştı.

Altın fiyatları da 2018 yılının en düşük rakamına gerilerken, metal fiyatlarında görülen günlük değişimler şöyle oldu;

- Gümüş yüzde 0.45 artışla 16.445 dolardan,

- Altın yüzde 0.26 düşüşle 1,288.1 dolardan,

- Bakır yüzde 0.10 artışla 3.0735 dolardan,

- Platin yüzde 0.37 düşüşle 886.5 dolardan,

- Paladyum yüzde 0.34 düşüşle 979.8 dolardan işlem gördü.