EMTİA PİYASALARI – Petrol 80 dolara dayandı, altın yılın en düşüğünde

Mahmut Can Emir / İstanbul, 17 Mayıs (DHA) – ABD Başkanı Donald Trump\'ın, ülkesinin İran ile nükleer anlaşmadan çekileceğini açıklamasının ardından, küresel piyasalarda son üç yılın en yüksek düzeyine çıkan petrol fiyatlarındaki artış sürüyor.

Petrol fiyatları, talep güçlü kalırken, arzın sıkılaşmasıyla yükselişini sürdürdü veTürkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü Kasım 2014\'ten bu yana en yüksek düzey olan varil başına 79.92 dolar ile 80 dolara dayandı. ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.88 artışla 71.12 dolara çıktı.

Dolar endeksi ise günlük yüzde 0.21 artışla 93.534 düzeyine ulaşarak dört ayın zirvesine çıktı.

Altın fiyatları da 2018 yılının en düşük rakamına gerilerken, metal fiyatlarında görülen günlük değişimler şöyle oldu;

- Gümüş yüzde 0.05 artışla 16.385 dolardan,

- Altın yüzde 0.20 düşüşle 1,285.8 dolardan,

- Bakır yüzde 0.50 artışla 3.086 dolardan,

- Platin yüzde 0.18 düşüşle 888.2 dolardan,

- Paladyum yüzde 0.76 düşüşle 975 dolardan işlem gördü.