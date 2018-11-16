EMTİA PİYASALARI – Petol fiyatları üretim kısıtlaması beklentisiyle yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 16 Kasım (DHA) – Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC üretim kısıtlayacağı haberleriyle yükselirken, artan ABD üretimi artışı baskılıyor.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 1.73 artışla 67.77 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 1.75 artışla 57.45 dolardan işlem gördü.

Altın fiyatları, Brexit anlaması tartışılırken haftalık en yüksek düzeyine çıktı.

- gümüş, yüzde 0.47 artışla 14.325 dolardan,

- altın, yüzde 0.29 artışla 1,18.4 dolardan,

- bakır, yüzde 0.35 artışla 2.7545 dolardan,

- platin, yüzde 0.19 artışla 846.7 dolardan,

- paladyum da yüzde 1.19 artışla 1,150.9 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 209 liraya, çeyrek altın 345 liraya, Cumhuriyet altını da 1,422 liraya döndü.