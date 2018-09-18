EMTİA PİYASALARI – OPEC'ten gelen işaretle petrol yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 18 Eylül (DHA) – Petrol fiyatları Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) üretimi artırmaya hazır olmadığına ilişkin işaretlerin etkisiyle yükseldi.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 1.73 artışla varil başına 79.40 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 1.73 artışla 70.10 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, ABD’nin Çin’e uyguladığı 200 milyar dolarlık ek gümrük vergileri etkisiyle düştü.

- gümüş yüzde 0.48 düşüşle 14.155 dolardan,

- altın yüzde 0.14 düşüşle 1,203.9 dolardan,

- bakır yüzde 2.28 artışla 2.7115 dolardan,

- platin yüzde 1.64 artışla 814 dolardan,

- paladyum yüzde 1.32 artışla 989.9 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 244 liraya, çeyrek altın 401 liraya, Cumhuriyet altını da 1,640 liraya döndü.