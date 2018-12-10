EMTİA PİYASALARI – OPEC'in üretimi azaltma kararıyla Brent'teki artış sürüyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 10 Aralık (DHA) – Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) ve müttefiki ülkelerin Ocak ayından itibaren petrol üretimini günde 1.2 milyon varil azaltma kararının ardından petrol fiyatlarındaki artış sürüyor.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.60 artışla 62.04 dolardan, ABD hafif petrolü ise yüzde 0.17 düşüşle 52.52 dolardan işlem gördü.

Metal fiyatları, Fed’in faiz artışını yakın bir zamanda azaltacağı iddialarıyla karışık seyretti.

- gümüş, yüzde 0.14 düşüşle 14.58 dolardan,

- altın, yüzde 0.23 artışla 1,255.5 dolardan,

- bakır, yüzde 0.69 düşüşle 2.740 dolardan,

- platin, yüzde 0.48 artışla 794.2 dolardan,

- paladyum da yüzde 0.34 düşüşle 1,166 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 212 liraya, çeyrek altın 348 liraya, Cumhuriyet altını da 1,432 liraya döndü.