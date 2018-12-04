T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

EMTİA PİYASALARI – OPEC'in tedariği azaltacağı endişesiyle petrol fiyatları yükseldi

Deniz Kılınç / İstanbul, 4 Aralık (DHA) – Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) petrol tedariğini azaltacağı beklentisi öncesi yükseldi

04 Aralık 2018 12:44

Deniz Kılınç / İstanbul, 4 Aralık (DHA) – Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) petrol tedariğini azaltacağı beklentisi öncesi yükseldi.
Gelişmelerin etkisiyle Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 1.02 artışla 62.32 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 1.06 artışla 53.51 dolardan işlem gördü.  
Altın fiyatları, doların gerilemesiyle son bir ayın en yüksek düzeyine ulaştı.
- gümüş, yüzde 0.06 artışla 14.39 dolardan,
- altın, yüzde 0.31 artışla 1,243 dolardan,
- bakır, yüzde 0.12 artışla 2.813 dolardan,
- platin, yüzde 0.48 düşüşle 806.8 dolardan,
- paladyum da yüzde 0.18 artışla 1,167.7 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 208 liraya, çeyrek altın 337 liraya, Cumhuriyet altını da 1,385 liraya döndü.


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Deniz KılınçAralık DHAPetrolEdenOPECGelişmelerinTürkiyeBrentABDCumhuriyet
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24