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Ekonomi

EMTİA PİYASALARI – Metal fiyatları küresel piyasalarda doların zayıflamasıyla yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 10 Nisan (DHA) – Jeopolitik riskler ve doların küresel piyasalarda zayıflamasıyla metal fiyatları yükseldi

10 Nisan 2018 20:45

Mahmut Can Emir / İstanbul, 10 Nisan (DHA) – Jeopolitik riskler ve doların küresel piyasalarda zayıflamasıyla metal fiyatları yükseldi.
Dolar endeksi ticaret savaşı endişeleriyle yüzde 0.25 düşüşle 89.616 düzeyine indi.
- bakır yüzde 1.67 artışla 3.12 dolardan,
- altın yüzde 0.19 artışla 1342.7 dolardan,
- gümüş yüzde 0.40 artışla 16.595 dolardan,
- paladyum yüzde 1.81 artışla 949.4 dolardan,
- platin yüzde 0.93 düşüşle 930.7 dolardan işlem gördü.
ABD ile Çin arasında ticaret savaşı gerginliğinin azalması petrol fiyatlarına artış olarak yansıdı. Brent ham petrolünün varil fiyatı günlük yüzde 2.0 artışla 70.02 dolardan, ABD hafif petrolünün fiyatı da günlük yüzde 2.08 artışla 64.74 dolardan işlem gördü.

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