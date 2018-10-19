EMTİA PİYASALARI – Metal fiyatları güvenli liman arayışıyla arttı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 19 Ekim (DHA) – Metal fiyatları, küresel piyasalardaki çalkantılar etkisiyle yatırımcıların güvenli liman arayışıyla yükseldi

- gümüş, yüzde 0.76 artışla 14.71 dolardan,

- altın, yüzde 0.07 artışla 1,230.9 dolardan,

- bakır, yüzde 1.35 artışla 2.782 dolardan,

- platin, yüzde 0.71 artışla 837.6 dolardan,

- paladyum da yüzde 1.09 artışla 1,076.6 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 222 liraya, çeyrek altın 363 liraya, Cumhuriyet altını da 1,496 liraya döndü.

Dünyanın en büyük ikinci petrol tüketen ülkesi Çin’in artan petrol talebiyle petrol fiyatları yükseldi.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 1.89 artışla 80.79 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 1.56 artışla 69.72 dolardan işlem gördü.