EMTİA PİYASALARI – Metal fiyatları Fed toplantısı öncesinde geriledi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 13 Haziran (DHA) – ABD Merkez Bankası Fed toplantısında, faiz artırımı kararı alınması ihtimali karşısında metal fiyatları düştü.

Gümüş yüzde 0.24 düşüşle 16.85 dolardan, altın yüzde 0.19 düşüşle 1,296.9 dolardan, bakır yüzde 0.45 düşüşle 3.235 dolardan, platin yüzde 0.87 düşüşle 893.7 dolardan, paladyum yüzde 1.55 düşüşle 999.9 dolardan işlem gördü.

İç piyasada gram altın fiyatı 194 liraya, çeyrek altın 318 liraya, Cumhuriyet altını da 1,269 liraya döndü.

ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un görüşmesi etkisiyle yükselen petrol fiyatları gelecek hafta gerçekleşecek Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) toplantısı öncesi hafif geriledi. Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.34 düşüşle varil başına 75.62 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.15 düşüşle 66.26 dolardan işlem görüyor.