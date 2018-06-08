EMTİA PİYASALARI – Metal fiyatları Fed toplantısı öncesinde dalgalı seyrediyor

Mahmut Can Emir / 8 Haziran (DHA) – Metal fiyatları önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek Fed toplantısı öncesinde dalgalı seyre döndü.

Küresel piyasalarda gümüş yüzde 0.09 düşüşle 16.80 dolardan, altın yüzde 0.03 düşüşle 1,302.6 dolardan, bakır yüzde 0.09 artışla 3.278 dolardan, platin yüzde 0.23 artışla 902.40 dolardan, paladyum yüzde 0.22 düşüşle 1007.4 dolardan işlem gördü.

İç piyasada gram altının fiyatı 187 liraya, çeyrek altın 307 liraya, Cumhuriyet altını da 1,263 liraya döndü.

Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.61 düşüşle varil başına 76.85 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.35 düşüşle 65.72 dolardan işlem görüyor.