T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

EMTİA PİYASALARI – Metal fiyatları Çin'den gelen açıklamalarla düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 10 Nisan (DHA) – ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret savaşı endişelerinin Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, yabancı otomobil ithalatındaki vergileri azaltacaklarının sözü vermesiyle Asya borsalarında doların düşüşe geçmesi metal f

10 Nisan 2018 13:52

Mahmut Can Emir / İstanbul, 10 Nisan (DHA) – ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret savaşı endişelerinin Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, yabancı otomobil ithalatındaki vergileri azaltacaklarının sözü vermesiyle Asya borsalarında doların düşüşe geçmesi metal fiyatlarında düşüşe yol açtı.
Dolar endeksi ticaret savaşı endişeleriyle yüzde 0.23 düşüşle 89.899 düzeyine indi.
- bakır yüzde 0.80 artışla 3.10 dolardan,
- altın yüzde 0.01 düşüşle 1338.7 dolardan,
- gümüş yüzde 0.42 düşüşle 16.455 dolardan,
- platin yüzde 0.03 düşüşle 939.1 dolardan,
- paladyum yüzde 0.19 düşüşle 930.75 dolardan işlem gördü.
ABD ile Çin arasında ticaret savaşı gerginliği piyasayı diken üstünde tutuyor olsa da petrol fiyatlarında artış görüldü. Brent ham petrolünün varil fiyatı günlük yüzde 1.14 artışla 69.43 dolardan, ABD hafif petrolünün fiyatı da günlük yüzde 1.20 artışla 64.18 dolardan işlem gördü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mahmut Can EmirNisan DHAABDDevlet Başkanı Xi JinpingAsyaDolarBrent

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24