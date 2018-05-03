EMTİA PİYASALARI – Metal fiyatları ABD - Çin görüşmeleriyle arttı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 3 Mayıs (DHA) – ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmeleri sürerken altın fiyatları yükselişe geçti.

Altın fiyatları geçen günlerde son dört ayın en düşük düzeyine indikten sonra yeniden yükselişe geçerken, altın ile birlikte metal fiyatları da yükseldi.

Dolar endeksi günlük yüzde 0.06 düşüşle 92.455 düzeyine çekildi.

Emtia fiyatlarında görülen günlük değişimler;

- Gümüş yüzde 0.40 artışla 16.44 dolardan,

- Altın yüzde 0.28 artışla 1,309.30 dolardan,

- Bakır yüzde 0.77 artışla 3.092 dolardan,

- Platin yüzde 0.49 artışla 898.2 dolardan,

- Paladyum yüzde 0.04 artışla 960.55 dolardan işlem gördü

Petrol fiyatları ABD’nin rekor üretimi ve ham petrol stoğunun artmasının etkisiyle düşen petrol fiyatları, ABD’nin İran nükleer anlaşmasından çekilme olasılığına paralel olarak dalgalı seyre döndü. Brent petrol ABD stok verileri öncesinde varil fiyatı günlük yüzde 0.04 düşüşle 72.33 dolara çekilirken, Batı Teksas ham petrolünün fiyatı da günlük yüzde 0.06 artışla 67.97 dolara çıktı.