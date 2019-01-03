EMTİA PİYASALARI – Küresel hisse senedi piyasalarındaki karışlıklık etkisiyle petrol fiyatları düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 3 Ocak (DHA) – Petrol fiyatları, küresel hisse senedi piyasalarında görülen uçuculuk ve analizcilerin küresel ekonomide yavaşlama beklentileri etkisiyle düştü.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.62 düşüşle 54.57 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 1.40 düşüşle 45.89 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, yatırımcıların küresel büyüme endişeleri ve hisse senedi piyasalarında görülen düşüş endişeleriyle güvenli liman arayışı etkisiyle arttı.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.09 düşüşle 15.635 dolardan,

- altın, yüzde 0.43 artışla 1,289.6 dolardan,

- bakır, yüzde 0.44 düşüşle 2.6115 dolardan,

- platin, yüzde 0.31 düşüşle 801.5 dolardan

- paladyum da yüzde 0.08 düşüşle 1,197.5 dolardan işlem görüyor.