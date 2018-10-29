EMTİA PİYASALARI – Küresel ekonomide beklenen yavaşlama etkisiyle petrol fiyatları düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 29 Ekim (DHA) – Petrol fiyatları küresel ekonomide beklenen yavaşlamaetkisiyle düştü.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.32 düşüşle 77.37 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.47 düşüşle 66.27 dolardan işlem gördü.

Altın fiyatları, doların güçlenmesi ve Avrupa borsalarının artıya geçmesiyle düştü.

- gümüş, yüzde 0.02 düşüşle 14.695 dolardan,

- altın, yüzde 0.19 düşüşle 1,233.4 dolardan,

- bakır, yüzde 0.66 artışla 2.759 dolardan,

- platin, yüzde 1.02 artışla 843.1 dolardan,

- paladyum da yüzde 1.34 artışla 1,100.1 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 219 liraya, çeyrek altın 363 liraya, Cumhuriyet altını da 1,502 liraya döndü.