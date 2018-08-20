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Ekonomi

EMTİA PİYASALARI – Küresel büyüme endişeleriyle gerileyen petrol fiyatları toparlanıyor

Deniz Kılınç  / İstanbul, 20 Ağustos (DHA) –Petrol fiyatları, küresel ekonomik büyümenin yavaşlayacağı endişeleriyle hafif geriledi

20 Ağustos 2018 14:09

Deniz Kılınç  / İstanbul, 20 Ağustos (DHA) –Petrol fiyatları, küresel ekonomik büyümenin yavaşlayacağı endişeleriyle hafif geriledi.
Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.21 artışla varil başına 71.98 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.06 düşüşle 65.87 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları ise doların yeniden güçlenmesiyle arttı

Gümüş yüzde 1.16 artışla 14.80 dolardan, altın yüzde 0.90 artışla 1,194 dolardan, bakır yüzde 1.71 artışla 2.674 dolardan, platin yüzde 2.37 artışla 795.7 dolardan, paladyum yüzde 2.13 artışla 896.5 dolardan işlem gördü.
İç piyasada gram altın fiyatı 234 liraya, çeyrek altın 373 liraya, Cumhuriyet altını da 1,520 liraya yükseldi.

 

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