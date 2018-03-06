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Ekonomi

EMTİA PİYASALARI – Emtialar zayıflayan dolardan destek alıyor

Mahmut Can Emir / İstanbul, 6 Mart (DHA) - Küresel ticaret savaşı endişeleri ve zayıflayan dolarla destek bulan altının ons fiyatı yüzde 0

06 Mart 2018 20:53

Mahmut Can Emir / İstanbul, 6 Mart (DHA) - Küresel ticaret savaşı endişeleri ve zayıflayan dolarla destek bulan altının ons fiyatı yüzde 0.775 artışla 1,330.22 dolara çıkarken, bakır, gümüş, platin ve palladyum fiyatları da yükseldi.
Dolar küresel piyasada ABD\'den gelen birçok olumlu ekonomik veriye rağmen değer kaybederken, gün içinde 90.05 seviyesine kadar yükselen dolar endeksi yüzde 0.58\'lik bir düşüşle 89.58 düzeyine geriledi.
Bakır yüzde 1.29 artışla 3.1685 dolara yükselirken, gümüş de yüzde 1.57’lik artışla 16.670 dolardan işlem gördü. Platin’de artış yüzde 0.53, palladyumda artış yüzde 0.41 oldu.
Petrol fiyatları ise ABD’nin Houston kentinden başlayan ve beş gün sürecek olan Cambridge Enerji Konferansı’nda, küresel petrol talebinin gelecek beş yıl içinde güçlü bir şekilde büyüyeceği açıklamasıyla artışa geçti.
Batı Teksas Petrolü yüzde 0.02 düşüşle 62.55 dolara gelirken, Brent Petrol yüzde 0.02 yükselişle 65.55 dolara çıktı.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilatı (OPEC) ve ABD’li kaya petrolü üreticilerinin görüşmeleri de petrolde yukarı yönlü baskı yapıyor.

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