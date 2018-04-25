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Ekonomi

EMTİA PİYASALARI – Dolarda artışla metal fiyatları düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 25 Nisan (DHA) – Metal fiyatları, doların küresel piyasalarda yükselmesiyle düştü

25 Nisan 2018 12:44

Mahmut Can Emir / İstanbul, 25 Nisan (DHA) – Metal fiyatları, doların küresel piyasalarda yükselmesiyle düştü. Dolar endeksi günlük yüzde 0.22 artışla 90.967 düzeyine çıkarken, euro/dolar paritesi 1.2211 düzeyine kadar geriledi.
Metal fiyatları ise dolar fiyatlarındaki toparlanmanın hafiflemesiyle düşerken, günlük değişimler şöyle oldu:
- bakır yüzde 0.56 düşüşle 3.1327 dolardan,
- altın yüzde 0.45 düşüşle 1,327 dolardan,
- gümüş yüzde 0.47 düşüşle 16.625 dolardan,
- platin yüzde 0.80 düşüşle 927.5 dolardan,
- paladyum yüzde 0.89 düşüşle 963.05 dolardan işlem gördü.
Küresel piyasalarda 75.47 dolar ile üç yılın zirvesini gören Brent ham petrolünün varil fiyatı da 73.87 dolara, ABD hafif petrolünün varil fiyatı da 67.71 dolara geriledi.

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